Татьяна Доронина и Борис Химичев: постоянно ругались, но встречались ещё 5 лет после развода

Первая леди советского театра и чувственный романтик. Любовь и гордость на одной сцене, поиски счастья на стороне и отношения после развода. Татьяна Доронина и Борис Химичёв.

Прохладное знакомство

Их знакомство произошло в 1967 году. Химичева пригласили на пробы в картину "Ещё раз про любовь". Артистка осмотрела его с ног до головы и сухо поздоровалась. Такого пренебрежительного отношения актёр стерпеть не смог – ушёл, хлопнув дверью. Чувства вспыхнули позже, на репетициях спектакля "Да здравствует королева, виват!". Доронина играла английскую монархиню Елизавету, Борис – её сердечного друга лорда Дадли. Позже главенствующее место прима заняла и в любовном союзе.

Астрологический разбор

Женщина-Дева и мужчина-Козерог. Барышня-Дева предпочитает чёткие планы на месяц вперёд, в то время как спонтанный Козерог ещё определяется, чем заняться сегодня. Женщине земного знака будет трудно выдержать его бескомпромиссность и упрямство, мужчине – её критикующий характер.

Муж-ревнивец

Услышав от Химичева признание в любви, актриса поставила партнёра по сцене перед выбором: "Либо женимся, либо больше никаких встреч!" В 1973 году пара узаконила отношения. Но общая сцена стала яблоком раздора в звёздной паре.

Химичев ревновал жену ко всем. Но ещё больше мужскую гордость задевало превращение из известного артиста в "приложение к Дорониной". На почве накопленных обид он, по слухам, стал искать утешения на стороне. Доронина, говорят, догадывалась, но молчала.

Нумерологический разбор

Персональное число Татьяны Дорониной – 1, Бориса Химичева – 2. Женщины-"единицы" волевые и целеустремлённые. Они постоянно находятся в состоянии войны как с собой, так и с другими за контроль над всем, что имеет для них значение. "Двойка"-мужчина в таком союзе становится системой поддержки для "единицы". Однако ведомость "двоек" сильно ранит их природный темперамент.

Незавершенные отношения

Химичев хотел детей от Дорониной, но артистка выбирала карьеру. Устав от разногласий, в 1978 году она предложила оформить развод. И хотя официально пара уже не была вместе, отношения продолжались ещё пять лет.

Брак Татьяны Дорониной и Бориса Химичева продлился пять лет. Общих детей у пары не было. Споров о разделе совместно нажитого имущества у бывших супругов не возникло.

Любовные встречи Химичева и Дорониной закончились, когда актриса перед спектаклем шепнула на ухо бывшему супругу: "Я выхожу замуж". Её пятым мужем стал нефтепромышленник Роберт Тохненко. Союз долго не продлился. Больше узами брака Доронина себя не связывала. Борис Химичев в 1988-м вступил в законные отношения с Галиной Сизовой. И хотя общих детей у пары не было, дочь Галины Елену он полюбил как родную.