В суде прояснили ситуацию с разводом Арнтгольц и Богатырева

Накануне, 12 ноября, в Сети распространилась информация о том, что якобы одна из самых красивых пар отечественного кинематографа подала на развод. Речь идет об актерах Марке Богатыреве и Татьяне Арнтгольц.

Журналисты решили прояснить ситуацию и связались со звездой комедийного сериала "Кухня". Марк Богатырев опроверг информацию о разводе с Татьяной Арнтгольц. По его словам, это "какая-то ошибка" и "пока" они не собираются разводиться.

Однако в суде его слова не подтвердили. В судебном участке № 406, где будет слушаться дело, уточнили заявление по номеру, нашли его и заявили, что не могло быть никакой ошибки. "В суде данное заявление имеется. Дело зарегистрировано. Далее суд либо примет, либо не примет заявление", - сообщили в суде Starhit.

Если суд примет заявление, то Богатыреву и Арнтгольц назначат беседу, по результатам которой и будет принято дальнейшее решение. Так как актеры воспитывает четырехлетнего сына, встанет вопрос о месте проживания ребенка. Отметим, что пока Татьяна Арнтгольц никак не прокомментировала информацию о разводе с Марком Богатыревым.