Певица Жасмин показала внука

В конце октября певица Жасмин сообщила радостную новость. Она стала бабушкой. Артистка призналась, что мечтала стать бабушкой внука-Весов, но получился маленький "скорпиончик", однако сразу же оговорилась, что это уже не так важно, а главное, что она очень счастлива.

Теперь же на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Жасмин опубликовала фотографию, на которой запечатлена с новорожденным внуком. Однако его лицо она спрятала за белым сердечком. Зато в подписи к снимку популярная исполнительница сообщила, что мальчика назвали Борисом.

"Сейчас много времени уделяю самому ценному - внуку Борису Михалычу", - коротко сообщила Жасмин.

Напомним, у Жасмин трое детей: сыновья Михаил и Мирон и дочь Маргарита. В прошлом году свадьба старшего сына певицы Михаила стала одним из самых громких событий в звездной тусовке. Говорят, на торжестве гуляло три сотни гостей, среди которых отметились и такие представители отечественного шоу-бизнеса как Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Валерия и многие другие. Вел свадьбу "натуральный блондин" Николай Басков.