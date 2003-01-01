Москва — история успеха. Катя Лель: как девочка из Нальчика покоряла столицу

Когда искусство вошло в жизнь будущей певицы? И что стало для неё счастливым билетом? Катя Лель и её путь покорения столицы – в рубрике "Москва: история успеха".

Обладательница трёх "Золотых граммофонов" и звания заслуженной артистки России. Автор песен и композитор, прошедшая путь от бэк-вокалистки до звезды, известной далеко за пределами страны. Всё это – Катя Лель.

Родилась будущая певица в Нальчике в семье, от творчества далёкой: отец – мастер спорта, мама – инженер. Искусство вошло в жизнь Кати в три года, когда папа купил дочке пианино. Окончив музыкальную школу по двум специальностям – фортепиано и хоровое дирижирование, девушка начала учёбу в Северо-Кавказском институте искусств. А после приняла судьбоносное решение покорить Москву.

Столица встретила благосклонно: девушка поступила в легендарную Гнесинку, а в 1994-м стала лауреатом конкурса "Музыкальный старт". Там получила приглашение работать в театре Льва Лещенко. Для двадцатилетней ещё просто Екатерины Чуприниной это стало счастливым билетом. Три года она выступала в театре на бэк-вокале и с сольными номерами. Параллельно окончила Академию имени Гнесиных, а фамилию Чупринина сменила на звучный псевдоним Лель.

Несмотря на успешный старт, путь к всеобщему признанию для Кати оказался тернистым. Выпущенные в конце 90-х альбомы и клипы не принесли славы. Певица искала свой стиль и место на музыкальном Олимпе.

Поворотным событием стало знакомство с продюсером Максимом Фадеевым. В 2003 году свет увидели песни "Муси-пуси", "Долетай" и главный хит Кати – "Мой мармеладный". Композиция мгновенно заняла верхние строчки хит-парадов и превратилась в шлягер. Успех был ошеломительным: спустя год певица впервые получила "Золотой граммофон", её альбом "Джага-джага" стал платиновым, а билеты на концерты начали разлетаться со скоростью света.

Триумфальное шествие продолжили хиты "Две капельки", "Горошины" и другие. Всего на счету певицы три статуэтки "Золотого граммофона". Также ей были присвоены звания народной артистки Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии.

Новый, международный виток популярности пришёл к Кате Лель неожиданно в 2023-м. Хит "Мой мармеладный" стал вирусным среди молодёжи. Пользователи по всему миру начали записывать видео под песню. Артистка с благодарностью отнеслась к новой волне славы, назвав её победной.

Сегодня Катя Лель – звезда, чьи песни стали классикой и среди старшего, и среди молодого поколения. Она продолжает записывать новую музыку, экспериментировать с жанрами и собирать полные залы. А после загруженного дня певица возвращается в уютную квартиру в центре Москвы. Столицу Катя искренне считает лучшим городом земли.