В зоне спецоперации российские войска берут под контроль ключевые позиции в Купянске и Волчанске, Харьковской области. Все дороги - под прицелом артиллерии. Киевские боевики не в силах сдержать натиск нашей армии, многие неонацисты сдаются в плен. Ещё один мощный прорыв обороны ВСУ - на Запорожском направлении. Российские штурмовые группы выбили противника ещё из двух населённых пунктов и приближаются к главному укрепрайону на этом участке.

И ладно, если бы только "Баба –Яга". Она опасная, но медлительная. Можно без труда сбить. Но вместе с тяжелым гексакоптером ВСУ подняли в воздух и десяток мелких ударных дронов. Услышав жужжание, штурмовики тут же растворились в лесу и среди развалин. Кажется, обошлось. Противник не заметил отряд. Хотя наверняка еще вернется. А все потому, что разведчики смогли отбить у бандеровцев крупный и хорошо оборудованный опорник на пути к селу Гуляй Поле.

То, что контр атаки будут, можно не сомневаться. Гуляй Поле - важнейший укрепрайон националистов в Запорожье. И с каждым днем группировка "Восток" к нему все ближе. Уже сегодня наступление идет 10-километровым фронтом. Этот прорыв вызвал настоящую панику в украинском Генштабе. И больше всего то, с какой скоростью продвигаются российские войска. Гаубицы, реактивные установки, тяжелые огнеметы бьют без перерыва и днем и ночью.

Этот вал огня сносит опорные пункты и не дает противнику закрепиться на новых рубежах. Что еще страшнее для бандеровцев - российские войска не собираются брать Гуляй Поле в "лоб". Населенник постепенно обходят с флангов и рано или поздно он будет заперт в котле.

Сутки назад российские бойцы освободили на подходах к Гуляй Полю еще один поселок - Новое. Штурмовики рассказывают: противник старался - каждый дом укреплен как противотанковый дот. А все подходы к ним были заминированы.

Вот только наступление группировки "Восток" это не остановило. На передовой у ВСУ небольшие отряды мобилизованных возглавляют неопытные лейтенанты. Других офицеров в радиусе 30 километров не сыскать. Все в тылу. Сидеть под разрывами "Градов" желающих нет.

Потерять Гуляй Поле для ВСУ равноценно потере Красноармейска или Димитрова. Тот случай, когда капитуляция одного укрепрайона решит судьбу всего направления. Как это уже произошло на севере, в Харьковской области.

Вот кадры из Купянска, которые наши бойцы сделали минувшим вечером. Под ударами артиллерии последний рубеж противника на территории бывшего хлебозавода. И чем дальше продвигаются штурмовики, тем очевиднее жестокость бандеровцев. В одном из домов нашли тела мирных жителей. У всех связаны руки. По словам бойцов, мужчин убили только за то, что нацистам нужны были их дома как огневые точки. Отпускать не хотели. Загнали всех в один подвал и расстреляли. Чтобы не мешали и не сбежали к русским.