Эммануэль Макрон обвинил Москву в том, что именно она продвигает истории про нашествие клопов в Пятой республике. Якобы масштаб проблемы сильно раздут, а стоят за всем этим российские тролли и боты. Тем временем местная пресса пестрит публикациями о насекомых, но Макрона это не смущает. Как и то, что убедиться в серьезности ситуации можно практически на каждом углу.

Новое секретное оружие Кремля. Тайная армия, с помощью которой Москва дестабилизирует ситуацию в Европе. Очередные сенсационные заявления Эммануэля Макрона. Глава Пятой республики в приступе русофобской истерии внезапно обнаружил, кто виноват в давней французской проблеме - а именно, в нашествии клопов и справедливом возмущении граждан.

Маленькие, безликие, цифровые. Согласно богатой фантазии Макрона, на службе Москвы целая армия ботов, которая и стряпает фейки о кровососах. Президенту вторит глава генштаба. Серьезный человек - а тоже рассказывает о попытках подорвать единство страны с помощью мелких вредителей и призывает к моральному перевооружению нации. Рядом с цитатами политиков местная пресса будто в насмешку публикует новую статью о клопах. Выяснилось, что крупнейший в мире киноархив - французская синематека - кишит насекомыми.

Больницы, общественный транспорт, студенческие общежития, жилые дома - спасения от клопов нет нигде. За год число укусов выросло на 50 процентов, а поисковые запросы на эту тему - одни из самых популярных во французском сегменте интернета.

Впрочем, не только французском. Грызуны и насекомые - большая проблема для многих западных мегаполисов. В Нью-Йорке, к примеру, борются с нашествием крыс. Местные власти, по собственным словам, предложили революционную идею, до которой еще никто не додумался - ставить на улицах мусорные контейнеры с крышками. Тот случай, когда комментарии излишни.