Собянин: Число учащихся предпринимательских классов Москвы выросло в восемь раз

Предпринимательское направление - в тройке наиболее популярных предпрофессиональных классов столицы. В них учатся почти 11 с половиной тысяч школьников. Что в 8 раз превышает показатели 21 года, когда проект только стартовал.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, в предпринимательских классах углубленно изучают математику, обществознание и иностранный язык. Кроме того, знакомятся с видами рынков, узнают об инструментах маркетинга и технологиях продаж, учатся составлять бизнес-планы.

Особое внимание уделяют развитию эмоционального интеллекта, критического мышления и креативности. Предпринимательские классы сотрудничают с ведущими вузами столицы, среди партнёров - более трёхсот компаний. Старшеклассники участвуют в конференциях, разрабатывают свои проекты и многие запускают собственный бизнес ещё до окончания школы.