Эксперты объяснили, зачем нужен "период охлаждения" СИМ-карт

Тех, кто возвращается из-за границы, теперь поджидает непривычный квест. Чтобы полноценно пользоваться смартфоном, придется потратить время. А в аэропорту каждая минута на счету.

Этому мужчине оператор мобильной связи прислал СМС со ссылкой. Несколько минут терпения - и на экране появляется возможность ввести свой номер телефона и дождаться подтверждающего СМС с кодом. Чтобы ускорить процесс, понадобится подключение к сети Wi-Fi.

Причина так называемого "охлаждения" на 24 часа: ВСУ используют беспилотники с российскими сим-картами, которые ведут их к цели. А мобильному оператору нужно время, чтобы понять, где находится чип - у человека или в дроне.

"Беспилотнику лететь меньше суток. И соответственно, на сутки, когда прерывается связь либо для того, чтобы восстановить, нужно физическое участие человека. Надо ответить на определенное СМС, ввести какие-то данные, коды, может быть, даже позвонить оператору. Соответственно, дрон этого сделать не может и поэтому становится использование наших сим-карт бесполезным, что значительно сокращает риски совершения терактов", - объяснил Андрей Попов, подполковник запаса, ветеран спецподразделения группы антитеррора "Альфа".

Другой вопрос, что единого механизма разблокировки сим-карт сейчас нет. Все работает в тестовом режиме. И тут уж, как оператор решит. Мобильные операторы анонсировали, что абоненты в период охлаждения смогут пользоваться самыми необходимыми приложениями: банков и госуслуг. Но это, видимо, в будущем.

"Никакие сервисы, белые списки не работают сейчас. Надеюсь, что они заработают в ближайшее время. Пока ничего. То есть, вы можете только по ссылке перейти и все. Если опасность для людей будет снижена таким образом, то все неприятности можно в общем-то пережить более-менее спокойно", - пояснил Эльдар Муртазин, ведущий эксперт компании Mobile Research Group.

В любом тестовом режиме, советуют эксперты, нужно быть начеку. В такие периоды активизируются мошенники.

"С точки зрения безопасности, лично существуют риски того, что злоумышленники будут развертывать мошеннические сети Wi-Fi, через которые будут воровать пользовательские данные. Авторизации в различных сервисах банковских, в том числе они будут предлагать разные формы восстановления услуг связи", - отметил Игорь Бедеров, руководитель совета по противодействию высокотехнологическим преступлениям.

Можно себя обезопасить и написать мобильному оператору заявление о запрете любых регистрационных действий. А также регулярно проверять на Госуслугах список оформленных телефонных номеров. Но "охлаждаться" будут не только сим-карты, побывавшие в роуминге, но и те, которые были не активны более 72 часов и находились в России. Ведь их могли украсть и также использовать в террористических целях.