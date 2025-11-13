Семь человек пострадали на пожаре в инфекционной больнице Саратова

По меньшей мере семь человек пострадали в результате пожара в областной инфекционной больнице в Саратове.

Пожар начался в одной из палат в больничном корпусе №5 на Московском шоссе в 2:40 по местному времени (3:40 мск). Огонь охватил три лечебных бокса на втором этаже здания.

97 человек эвакуировали в другой корпус, сообщили в региональном ГУ МЧС. Семь человек пострадали – они надышались дымом. Детей среди них нет. В настоящий момент им оказывается помощь.

"Пациентам продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь в полном объеме в другом корпусе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

Прокуратура начала проверку. Причины случившего выясняют дознаватели.