Жена опровергла развод с любовником Полины Дибровой Романом Товстиком

Несколько месяцев назад стало известно, что в семье Дмитрия и Полины Дибровых случился серьезный кризис. Молодая супруга увлеклась соседом, бизнесменом Романом Товстиком. Тот тоже не устоял перед эффектной рыжеволосой красавицей. В результате мужчина оставил супругу, мать своих шестерых детей Елену, и якобы подал на развод.

Разразился скандал. После вскрывшихся обстоятельств Полина съехала от мужа и стала снимать особняк неподалеку. С Дмитрием Дибровым она тихо оформила развод. Сообщалось, что в конце сентября стал свободным и Роман Товстик.

Однако сейчас Елена опровергла эту информацию. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" мать шестерых детей Романа Товстика сообщила: "Мы еще не развелись официально!!! Точка не поставлена, все может измениться в одно мгновение... Жизнь, она такая, никто не знает, что тебя ждет завтра, а как ты прожил этот день сегодня. И еще раз скажу, что семья это главное в жизни каждого".

Комментаторы удивились этому заявлению. Некоторые пользователи Сети, тем не менее, выразили надежду, что Елена и Роман смогут наконец уладить все проблемы и сумеют договориться, ведь у них шестеро детей. Другие интернет-пользователи предположили, что таким образом Елена намекнула на воссоединение с мужем. Ходят слухи, что после скандала из-за развода и интрижки с Товстиком Диброва приняла решение вообще с ним расстаться.