Игорь Крутой не живет с женой: вот в чем причина

Игорь Крутой в новом интервью признался, что не живет со своей супругой Ольгой, в браке с которой состоит несколько десятков лет. Знаменитый композитор объяснил, что их с женой разделяет океан. Дело в том, что Игорь Крутой в основном живет и работает в России, а Ольга проводит время в США. Кстати, в Америке находятся и дочери композитора Виктория и Александра.

"Мы с моей женой живем в разных странах. У меня все запутано. Сыновья в Москве, дочери в Америке. Но мы привыкли жить на расстоянии", - приводит слова Игоря Крутого Teleprogramma.org.

Напомним, что Виктория является приемной дочкой знаменитого композитора. Он ей дал свою фамилию, когда женился на Ольге, это ее ребенок от предыдущего брака. Виктория давно получила образование, она успешно работает. Александра же является родной дочкой Игоря от Ольги. Она учится в Майами.

Также у Крутого взрослый сын Николай от первого брака. А в 2018 году композитор публично признал, что у него есть внебрачный сын Яков.