На Камчатке из-за непогоды пострадали несколько сел

Непогода не спешит покидать Дальний Восток. На Северных Курилах бушует метель, порывы ветра до 20 метров в секунду. Школьников перевели на дистанционное обучение.

На Камчатке из-за циклона пострадали несколько сёл. В Ивашке размыло дорогу, а в Ильпырском - подтоплены приусадебные участки. Для борьбы со стихией задействовали спецтехнику.

В Новосибирске сильный снегопад буквально парализовал движение транспорта, на дорогах гололёд и аварии. Повалены несколько деревьев. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, улицы расчищают около тысячи снегоуборочных машин.

А в Москве и области - резкое ухудшение погоды, в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и сильный ветер, объявлен жёлтый уровень опасности. Температура опустится до минус пяти градусов. Из-за магнитных бурь и выбросов плазмы на Солнце жители сразу нескольких регионов России в эти дни могут наблюдать самое сильное и красочное северное сияние за последние 10 лет. Завораживающими кадрами делятся пользователи соцсетей.