Chery извинилась за чуть не упавший с Лестницы в небо автомобиль

Китайский автопроизводитель Chery извинился за неудачную промоакцию с кроссовером Chery Fengyun X3L SUV.

Компания решила показать экстремальные испытания на горе Тяньмэнь в национальном лесном парке Чжанцзяцзе. Автомобиль должен был подняться по подъему, называемому Лестницей в небо, но чуть не упал со склона.

Инцидент произошел из-за того, что скоба крепления страховочного троса неожиданно отсоединилась. трос запутался в правом колесе, что затруднило передачу мощности. В результате автомобиль покатился назад и столкнулся с ограждением, отделяющим Лестницу в небо от дикого горного склона, передает ТАСС.

Событие вызвало бурное обсуждение среди автомобилистов и туристов. Chery обещала компенсировать ущерб.