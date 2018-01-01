Что стало причиной развода Арнтгольц и Богатырева

Накануне, 12 ноября, в Сети распространилась информация о том, что якобы одна из самых красивых пар отечественного кинематографа подала на развод. Речь идет об актерах Марке Богатыреве и Татьяне Арнтгольц.

Артисты познакомились в 2018 году. В 2020 году Богатырев и Арнтгольц официально оформили отношения. Вскоре у них родился сын Данила. Однако счастье артистов длилось недолго. В СМИ прошла информация о разводе Марка и Татьяны. Интересно, что в разговоре с журналистами Богатырев опроверг эти данные, а вот в суде рассказали, что заявление действительно зарегистрировано.

Теперь же репортеры пытаются выяснить, что стало причиной развода одной из самых красивых пар отечественного кино. Говорят, слухи о проблемах в отношениях Богатырева и Арнтгольц появились еще в прошлом году. Тогда Марка будто бы заметили в клубе в обществе другой женщины.

Интересно, что в одном из своих интервью актер говорил, что не выносит рутину и предпочитает активный образ жизни, намекая на то, что для него важна свобода в отношениях. "Я хочу иногда беспорядочных связей. Что касается секса, для меня это чуть больше — это общение, это романтика, эстетство", - говорил Богатырев, правда, еще до того, как женился на Арнтгольц, уточняет Teleprogramma.org.

В последнее время актеры не выходят вместе в свет. Марк в одном из недавних интервью признался, что Татьяна зорко следит за семейными финансами, и сравнил брак с актрисой с "пороховой бочкой", а также пожаловался, что редко проводит время с женой. Кстати, сама Арнтгольц тоже отмечала, что они с Богатыревым мало видятся из-за несовпадения рабочих графиков.