Ивлеева показала фото с тайной свадьбы: белого платья и в помине не было

В конце 2024 года Настя Ивлеева снова вышла замуж. На сей раз ее избранником стал ведущий, фермер, строитель Филипп Бегак. Говорят, влюбленные расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие по Заполярью.

Лишь сейчас скандально известная ведущая обнародовала фотографию с той самой росписи. "Не для лайков ради! Залезла в сохраненки годичной переписки с мужем, ооооооййййй как же я прибалдела!" - написала Ивлеева на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

На снимке Настя и Филипп запечатлены в ЗАГСе, причем облаченные в самую обычную одежду. Ни о каком белом платье и смокинге и речи не идет. Ивлеева предстала в черном обтягивающем коротком наряде, длинных сапогах, без грамма косметики и без укладки. А Бегак и вовсе появился в ЗАГСе в джинсах и толстовке.

Отметим, что влюбленные позднее все же сыграли свадьбу со всеми сопутствующими атрибутами. Места в одном из самых люксовых отелей Ялты забронировали еще в начале мая. Целую неделю влюбленные колесили по самым дорогим местам полуострова, побывали на индивидуальной экскурсии с дегустацией в винодельне под Севастополем, там же встретили закат во время романтического ужина. Само торжество Филипп и Анастасия устроили в одном из старинных дворцов, предположительно, Воронцовском.