Собянин осмотрел строительство дороги-связки на северо-востоке Москвы

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства дороги-связи между Московским скоростным диаметром и улицей Академика Королева, в том числе новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-3. Какие еще проекты здесь будут реализованы и насколько удобнее станет автомобилистам?

Улица Академика Королёва и Дмитровское шоссе — два важных направления на севере Москвы, которые теперь свяжет новый крупный транспортный маршрут. Это позволит значительно разгрузить дороги и улучшить транспортное сообщение между районами Останкинский, Тимирязевский, Марфино и Бутырский, где проживает свыше 250 тысяч человек.

"В рамках строительства объекта предусмотрено строительство трёх путепроводов, двух надземных пешеходных переходов, строительство 7 км дорог. Основной ход дороги будет трёхполосным в каждом пути направлении. Также предусмотрено строительство 780 метров защитных экранов вдоль существующих домов", - рассказал Александр Чупрунов, заместитель генерального директора компании-застройщика.

Протяжённость трассы — почти три километра. Она пройдёт от съезда с МСД в районе Дмитровского шоссе по Вааламской улице и будет соединять улицу Академика Королёва рядом с телецентром Останкино. Здесь предусмотрены три полосы в каждую сторону, современные развязки и несколько реконструированных мостов. Помимо основной дороги, строители возводят съезды и подъезды к жилым микрорайонам, а также обновляют инженерные коммуникации. Это сложный масштабный проект, который должен завершиться в 2026 году, но уже сегодня видно, как меняется облик северной части столицы.

"Мы реализуем достаточно сложный проект. Это связка улицы Академика Королёва и Московского скоростного диаметра. Чем сложен этот проект? Необходимо не только проложить 7 километров дорог, но и 3 эстакады в сложнейших условиях. Потому что мы работаем в транспортном хабе Петровско-Разумовском, где пересекаются линии метро, две линии Московского скоростного диаметра, будущая ВСМ. Рядом проходит Северо-Западная хорда, чуть дальше - Московский скоростной диаметр", - сообщил Собянин.

На стройплощадке работает более двух сотен специалистов, применяют мощную дорожно-строительную технику. Строят параллельно на нескольких участках — укладка асфальта, монтаж опор и укрепление откосов. Каждый элемент тщательно контролируют инженеры. Некоторые объекты, которые примыкают к новой трассе и строятся с ней параллельно, откроют уже в этом году.

"В декабре мы планируем запустить Московский городской вокзал на этом транспортном узле. Ну и ещё ряд таких сложных работ предстоит", - отметил Собянин.

Так появится ещё один ключевой коридор, который соединит районы, ускорит перемещение и создаст комфортные условия для всех жителей северо-востока столицы.