Стартовала регистрация на московский предпрофессиональный экзамен

В столице открылась регистрация на московский предпрофессиональный экзамен. Подать заявку ученики 11 классов, в том числе из других регионов России, могут до 1 декабря. Об этом сегодня рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Теоретический тур пройдет очно в школах, а практический на площадках вузов-партнеров, их в этом году более 30. Ученики из других регионов присоединятся дистанционно.

Участники конкурса могут показать свои знания в инженерном, медицинском, кадетском, психолого-педагогическом направлениях, а также в медиа и IT. Хороший результат даёт до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении более чем в 30 вузов страны.