История с похищением собаки в Москве вызвала огромный резонанс

В Москве задержали мужчину, который украл собаку во время прогулки. Бордер-колли увезли на глазах у хозяйки в неизвестном направлении, а после полиция обнаружила питомца уже мертвым. Возбуждено уголовное дело по факту жесткого обращения с животными. Но зачем задержанному понадобилась чужая собака? И был ли домашний любимец первой жертвой живодера?

Пока муж Ольги Алексей Леонов проводил работы в гараже, бордер-колли Сима гуляла неподалеку. Здесь ее знали все, собака дружелюбная и послушная. Никто и предположить не мог, что за ней уже наблюдают живодёры из проезжающей мимо машины. На записи с камеры наблюдения видно, как из автомобиля выходит мужчина, что-то достает из кармана и приманивает собаку.

Дальше автомобиль скрылся в неизвестном направлении. Хозяева собаки обратилась в полицию. Узнав о пропаже Симы в соцсетях, к писку подключились десятки волонтеров и неравнодушных жителей. По видео с камер узнали Сергея Пая, он уже не раз фигурировал в похожих историях. Шесть лет назад корейскую семью Пай поймали активисты в Ступине. Тогда в салоне их автомобиля нашли около двух десятков ошейников, ножи и полуживую овчарку. Предполагается, что живодер и его супруга крали собак и продавали их на мясо в корейские рестораны.

Ольга пыталась поговорить с Сергеем Паем — безрезультатно. Соседи и представить не могли, что происходит за стенами его квартиры. На допросе Пай во всем признался. И рассказал следователям шокирующие детали: после похищения он отвез Симу в безлюдное место и убил, заколов ножом и молотком.

Когда о пропаже Симы заговорил весь город, Пай испугался и избавился от останков. Но было поздно. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: кража и жестокое обращение с животными. Подозреваемый — под стражей.

Следователям предстоит выяснить окончательный мотив преступления. В Южной Корее употребление собачьего мяса уже под запретом. Однако, как поясняют эксперты, отдельные подпольные заведения могли его по-прежнему нелегально использовать.

Сергея Пая, ранее судимого, отправили в СИЗО на два месяца. Но в доме Ольги, где ещё недавно звенел радостный лай Симы, теперь стоит тишина. Пустует её место, лежат нетронутые игрушки, и всё ещё кажется, будто из соседней комнаты вот-вот раздастся знакомый топот лап.