В Москве установят памятник советскому разведчику Алексею Ботяну

Под руками скульптора лицо обретает знакомые черты, а во взгляде проявляется его характер. И хотя это только макет памятника, в нем уже есть портретное сходство. И масштаб личности героя России и полковника спецслужб Алексея Ботяна тоже отражён.

"Мне очень приятно, что и служба, и историческое общество обратили внимание на Алексея Николаевича и решили увековечить его память. Спасибо, что вообще о нем помнят", - говорит Ирина Бабушкина, дочь Алексея Ботяна.

Забыть такого человека действительно невозможно. Во время Великой Отечественной Алексей Ботян служил в партизанских отрядах. А 19 января 1945 года участвовал в освобождении польского Кракова.

"Два партизанских отряда спасли Краков. Один из них - это был Алексей Николаевич, который взорвал замок, где хранились боеприпасы, взрывчатка. Благодаря таким героям, как Алексей Николаевич, Краков был спасен. Не был разрушен практически, несколько мостов только", - отметил Николай Овсиенко, заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере.

Впрочем, это далеко не единственный подвиг Алексея Ботяна. После войны он служил в разведке, выполняя важные для страны задачи. Чтобы имя героя России не оказалось забыто, его включили в специальную программу, в рамках которой и установили памятник.

"Программа по увековечению памяти незаслуженно забытых, а также репрессированных, реабилитированных военачальников, контрразведчиков, разведчиков, которые внесли огромный вклад в защиту интересов отечества", - отметил Николай Овсиенко.

Алексей Ботян, как вспоминают дочь и коллеги, был жизнерадостным и весьма спортивным человеком. "Человек, который прожил больше 100 лет, который жизнь прожил огромную. Но сохранил жизнелюбие и не растерял интереса к жизни, который его отличал на всем его жизненном пути", - рассказал Николай Овсиенко.

Установят памятник в Южном Чертанове: районе, в котором Алексей Николаевич прожил большую часть жизни. Открыть мемориал планируют ко Дню работника органов безопасности.