Московские таможенники обнаружили в посылках 200 экзотических жуков

200 экзотических засушенных жуков обнаружили московские таможенники в посылках из Перу. Редких насекомых обнаружили сотрудники при досмотре двух почтовых отправлений на рентген-установке.

Незадекларированный товар был адресован двум жителям Ставропольского края. Каждый жесткокрылый прикреплен к картонной подложке и упакован в целлофан. Бережное отношение к высушенным особям не случайно, ведь в общей сумме энтомологическая коллекция оценивается в 1,5 миллиона рублей.