Московские таможенники обнаружили в посылках 200 экзотических жуков

200 экзотических засушенных жуков обнаружили московские таможенники в посылках из Перу. Редких насекомых обнаружили сотрудники при досмотре двух почтовых отправлений на рентген-установке.
Незадекларированный товар был адресован двум жителям Ставропольского края. Каждый жесткокрылый прикреплен к картонной подложке и упакован в целлофан. Бережное отношение к высушенным особям не случайно, ведь в общей сумме энтомологическая коллекция оценивается в 1,5 миллиона рублей.
"Таможенная экспертиза установила, что это трофеи неотропического царства. Среди образцов – крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 см, а также жуки-долгоносики и носороги из семейства пластинчатоусых. В связи с отсутствием разрешительных ветеринарных документов на ввоз, посылки возвращены отправителю", - сообщила Ксения Гребенкина, пресс-секретарь центральной почтовой таможни.