США ввели санкции против Украины

США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц из семи стран за помощь Ирану.

В черный список вошли Иран, ОАЭ, Турция, Китай, Индия, Германия и Украины. В случае с Незалежной под рестрикции попали две компании, связанные с производством ракет и беспилотников модели "Шахед".

Минюст США выяснил, что иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные компании GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC, расположенные в Харькове и Киеве, для закупки и поставок компонентов для военных самолетов и дронов иранской армии.

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания денег, закупки компонентов для своих программ ядерного и обычного оружия", - заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли.

Ранее Минфин США ввел санкции против российских нефтяных компаний, в том числе против "Лукойла".