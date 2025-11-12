Скандал с Орбакайте развязал язык известному продюсеру: "Я все расскажу"

Недавно в Сети распространилась информация, будто известный продюсер, композитор Игорь Крутой запретил Кристине Орбакайте исполнять его песни. В итоге разразился скандал. Журналисты связались с Игорем Крутым, чтобы он прокомментировал эту новость.

Прославленный композитор категорически опроверг информацию. "Я никому не запрещал исполнять мои песни. Эта история выдумана от начала до конца... Много всего печатают, но, по сути, это грязь, грязь и грязь. Если хотите что-то узнать от первоисточника, звоните, я все расскажу", - заявил Игорь Крутой "МК".

Напомним, что в последнее время Кристина Орбакайте живет в США. Там же с детства находится ее единственная дочь Клавдия. Артистка больше времени уделяет наследнице и супругу, бизнесмену Михаилу Земцову, чем карьере. Певица теперь выступает редко, а если делает это, то только за границей в маленьких залах.

Впрочем, несколько месяцев назад Кристину Орбакайте не пустили в Латвию, где артистка планировала выступить с концертом. Тогда певица была крайне возмущена.