Глава Астраханской области доложил Путину о модернизации сетей ЖКХ в регионе

В Астраханской области удалось снизить количество коммунальных аварий в 3 раза. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор Игорь Бабушкин на встрече в Кремле.

Власти региона активно занимаются модернизацией сетей ЖКХ, а также переселением из аварийного жилья. Успехи демонстрируют аграрии - в этом году собрали рекордный урожай сельхозпродукции.

Бабушкин также рассказал президенту о работе комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей, которую возглавляет. Подготовлен проект базового стандарта по оказанию помощи в сфере трудовых отношений, здравоохранения, образования и других.