Глава Астраханской области доложил Путину о модернизации сетей ЖКХ в регионе

В Астраханской области удалось снизить количество коммунальных аварий в 3 раза. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор Игорь Бабушкин на встрече в Кремле.
Власти региона активно занимаются модернизацией сетей ЖКХ, а также переселением из аварийного жилья. Успехи демонстрируют аграрии - в этом году собрали рекордный урожай сельхозпродукции.
Бабушкин также рассказал президенту о работе комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО и их семей, которую возглавляет. Подготовлен проект базового стандарта по оказанию помощи в сфере трудовых отношений, здравоохранения, образования и других.
"Полагаем, что для ветеранов боевых действий, в том числе и членов их семей, при поступлении в высшие и средние учебные заведения дать возможность поступления сверх установленных контрольных цифр приема. Вузы также, полагаю, должны рассмотреть возможность обучения по нескольким квалификациям, в том числе по индивидуальному учебному плану. Эти предложения также обсуждены на площадке комиссии Госсовета с Министерством образования и науки", - отметил Бабушкин.