Загадочное послание Богатырева на фоне новости о разводе с Арнтгольц: "Шерше ля фам"

В Сети муссируется информация о разводе Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева. Интересно, что в разговоре с журналистами популярный актер опроверг эти данные, а вот в суде репортерам рассказали, что заявление действительно зарегистрировано.

Пока многочисленные поклонники пытаются разобраться, что происходит, некоторые работники СМИ обратили внимание на официальную страничку Марка Богатырева в запрещенной социальной сети "Инстаграм". А там артист оставил загадочное послание пару дней назад.

"Время всегда расставляет все на свои места… Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце… Что-то очень близкое вдруг становится далеким, "далекое" спешит нравится и не думает о последствиях… Твое "Я" медленно растворяется в стакане колы и ты летишь вдоль голых страниц своего "бессознательного" в горячее - НЕИЗБЕЖНОЕ будущее. ШерШеЛя-ФаМ", - написал Марк.

Некоторые особо наблюдательные поклонники подсчитали, что это послание появилось после того, как Богатырев подал на развод с Арнтгольц. Другие комментаторы обратили внимание на последние слова в сообщении. Известно, что шерше ля фам переводится с французского языка как "ищите женщину". И теперь некоторые интернет-пользователи уверены, что таким образом Богатырев намекнул, что в разводе с Арнтгольц может быть виновата некая дама.