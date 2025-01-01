Россия по-прежнему открыта к урегулированию конфликта с Украиной политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил в четверг, 13 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление МИД Украины о том, что мирные переговоры остановлены до конца 2025 года, поскольку киевский режим не видит никаких результатов. Также политик отреагировал на утверждения из Вашингтона о неготовности России к миру.

Как отметил Песков, Москва готова к переговорам, но "за неимением такой возможности, когда двери для этого закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию" и намерены достичь целей СВО, обозначенных президентом и Верховным главнокомандующим ВС России.

Украинская сторона должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры с Россией, однако "с гораздо худших позиций", поскольку "эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются", цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что демилитаризация и денацификация Украины остаются обязательными условиями для урегулирования конфликта. Остро по-прежнему стоит вопрос защиты прав национальных меньшинств на Украине, включая восстановление статуса русского языка и прекращение преследования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Американские журналисты тем временем пишут, что Россия стремится достичь своих стратегических целей в специальной военной операции на Украине, реализуя особый план в три этапа, причем лишь первый этап предполагает фактические боевые действия.