Звезда сериала "Ольга" заочно получила восемь лет колонии

Актрису Яну Троянову* (признана иностранным агентом, внесена в реестр экстремистов и террористов) заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, а также в уклонении от обязанностей иноагента. Соответствующее уголовное дело рассматривал Второй западный окружной военный суд.

Как сообщает ТАСС, прокурор Светлана Тарасова просила наказать актрису сроком в девять лет исправительной колонии общего режима. Суд решил сократить этот срок на год.

Также на Троянову* наложили штраф в размере 250 тысяч рублей и запретили ей администрировать интернет-сайты в течение четырех лет.

В ноябре 2023 года Министерство юстиции России включило Троянову* в реестр иностранных агентов — актриса неоднократно выступала против проведения специальной военной операции на Украине и распространяла фейки о действиях российской армии.

С тех пор Троянова*, уехавшая из России, неоднократно нарушала законодательство об иноагентах. Она также позволяла себе высказывания, направленные на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. На этом основании было возбуждено уголовное дело, актрису объявили в международный розыск. В октябре столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

* лицо, признанное иностранным агентом, а также внесенное в реестр террористов и экстремистов