Неожиданный поворот в истории с дочкой, которую Алена Кравец сдала в детдом: вот что сказала настоящая мать девочки

Алена Кравец три года назад отказалась от дочери-подростка, отправив ее в детский дом. Оказалось, что девочка была модели не родная. Алена долгие годы скрывала факт удочерения, но когда узнала, что Даниэла задумала расправиться с семьей, не выдержала и отказалась от девочки.

Почему ребенок, который жил в роскоши, внезапно стал неуправляемым, Кравец не понимает, мол, все было идеально. Хотя Даниэла с приемной мамой не согласна. В студии "Пусть говорят" она заявила, что родители лишали ее еды, били и закрывали в комнате.

Теперь девушка требует с приемной семьи 600 миллионов рублей — компенсацию за многолетние истязательства. Даниэле уже исполнилось 18 лет, она получила квартиру от государства и строит самостоятельную жизнь. Девушка даже нашла своих биологических родителей и бабушку. Правда, они оказались необеспеченными, и помогать Даниэле не могут. А мать и вовсе отказалась с ней общаться.

Редакторы шоу уговорили Светлану прийти в студию. И ответить на все домыслы и слухи. Ведь дошло до того, что стали говорить, что она продала Даниэлу. Светлана появилась в студии в маске, скрывающей лицо, но в итоге сняла ее и заявила, что в скандале с Кравец не поддерживает Даниэлу, мол девочка неблагодарная.

"Если бы я ее оставила, неизвестно, что бы было. Она должна быть благодарна Алене", — заявила Светлана, чем шокировала дочь.