Постпред России допустил, что США проведут натурные ядерные испытания

Существует вероятность того, что Соединенные Штаты проведут натурные ядерные испытания, хотя возможно и то, что эту тему "тихо спустят все на тормозах". Такое заявление сделал в четверг, 13 ноября, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Вместе с тем дипломат подтвердил в эфире телеканала "Россия 24", что пока "никакой информации о том, что ведется подготовка в практическом плане, к нам не поступало.

Ульянов также подчеркнул, что ожидать в ближайшее время вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний не приходится.

Вашингтон так и не представил разъяснений относительно высказываний американских политиков о возобновлении ядерных испытаний. Ульянов отмечал 10 ноября, что США на заседании Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) отказались прояснять свою позицию. Вместо этого американская делегация сосредоточилась на обвинении России в предполагаемых ядерных испытаниях, причем без предоставления каких-либо доказательств, сообщает ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД России Сергей Лавров подчеркивали, что на недавнем оперативном совещании с членами Совбеза глава государства Владимир Путин не поручал возобновлять ядерные испытания — он лишь велел "проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний".

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио дал странный комментарий относительно заявлений американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям. Глава Госдепа заявил, что "на уровне с другими странами, которые это делают, мы должны убедиться, что эти штуки работают и они безопасны". При этом Вашингтон все еще не принял решение по предложению Москвы о сохранении в силе еще на год количественных ограничений в рамках ДСНВ.