Ученые сделали обнадеживающее заявление о магнитных бурях

Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, постепенно идет на спад. Об этом рассказали в четверг, 13 ноября, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как отмечают ученые в своем Telegram-канале, пик нынешних бурь пройден, хотя возмущения могут продолжаться еще около суток.

Предполагается, что самый сильный и быстрый выброс солнечного вещества догнал по дороге к Земле движущиеся впереди два более ранних облака. Однако произошло не поглощение — наиболее мощный выброс разогнал предшественников своим фронтом, ощутимо увеличив их скорость и ударную силу, однако одновременно и затормозившись о них.

Сейчас мимо Земли проходит основное замедленное ядро главного выброса — скорость солнечного ветра составляет 800-1000 километров в секунду, хотя ожидались более существенные показатели уровня 1400 километров в секунду.

Метеоролог Михаил Леус также отмечает в своем Telegram-канале, что магнитная буря начитает постепенно терять интенсивность. Если в середине ночи ее интенсивность немного превышала уровень сильной магнитной бури, G3, то к полудню возмущения магнитосферы Земли соответствуют магнитной буре среднего уровня G2.

В октябре в Москве два дня подряд регистрировали рекордно высокое атмосферное давление — это происходило на фоне масштабной магнитной бури. В таких условиях метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим и принимать предписанные врачами лекарства.