Любовь Успенская совершила ошибку, о которой жалеет всю свою жизнь: певица больше не может молчать об этом

Любовь Успенская раскрыла свою самую большую тайну. Много лет назад она решилась на поступок, который до сих пор отзывается болью в сердце.

Исполнительница хита "По полюшку" в юности сделала нелегальный аборт. По словам Любови Залмановны, только чудом через несколько лет после этой процедуры она смогла смогла родить дочь. Откровениями артистка поделилась в проекте VK Видео "Sex Education" с Юлией Коваль.

Успенская объяснила, что на аборт она решилась, потому что у нее не было иного выхода. Однако до сих пор жалеет. Певица сделала все, чтобы ее дочь ни в коем случае не повторила эту ошибку.

Любовь Залмановна призналась, что когда она узнала, что Татьяна впервые осталась наедине с мужчиной, то сразу провела серьезную беседу. Артистке было важно, чтобы ее дочь осознала всю серьезность необходимости предохраняться.

При этом Успенская отметила, что очень рада, что дочь доверяет ей и даже рассказала о столь интимном моменте в жизни. Сама же Любовь Залмановна в молодости от родителей скрывала романы. Певица призналась, что в 16 лет познакомилась с красивым парнем и очень переживала, что по поводу него скажет отец. Ведь молодой человек был старше на 10 лет. Когда отношения вскрылись, разразился грандиозный скандал.

"Это было скрыто, но потом все узнали. Папа хотел, чтобы мы поженились. Приехал к нему домой и сказал: „Готовь сухари, ты поедешь в тюрьму“", — вспомнила Успенская.