В Даниловке Днепропетровской области наши бойцы поднимают российский триколор. Такая же картина - и в Синельникове Харьковской области. Еще два населенных пункта освобождены от бандеровцев. Противнику не помогло даже хорошее оснащение. Взятый опорный пункт буквально набит боеприпасами и амуницией.

В Запорожской области освобожден населенный пункт Новое. Военнослужащие группировки войск "Восток" стремительным броском прорвали оборону противника и продвинулись вглубь на шесть километров.

В Днепропетровской области операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" уничтожили полевые склады боеприпасов и блиндажи противника. А расчеты РСЗО "Торнадо С" шквальным огнем уничтожили замаскированный в лесополосе украинский опорный пункт.

Бойцы "Восточной" группировки расчищают себе путь артиллерийским огнем. Буквально не дают противнику поднять головы. Серьезное поражение ВСУ нанесли в районе города Гуляйполе. Это - важнейший укрепрайон националистов в Запорожье. Здесь на протяжении 10 километров идет наступление наших войск, и этот прорыв вызывает панику среди военного командования ВСУ.

Непрерывный огонь не оставляет противнику шансов закрепиться на новых рубежах. Кроме того, вопреки ожиданиям бандеровцев, российские военные не пошли на штурм Гуляйполя напрямую, а заходили с флангов, замыкая противника в котле. Украинские военные растерялись и не знали, с какой стороны отбиваться, а с какой атаковать. Наши штурмовики буквально растянули оборону противника и методично лишили противника еще одной роты.

Под Купянском расчет FPV-дронов, словно дразня, сначала долго сопровождал удирающий украинский бронеавтомобиль, а подгадав удобный случай, атаковал. Увернуться шансов не было. А позже наши бойцы обнаружили еще и вражеский пикап. Радикалы успели заметить дрон и бросились врассыпную с линии огня.

Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад": "Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и национальной гвардии Украины в районах Светогорска, Петропавловки, Дроновки и Куриловки. Штормовые отряды шестой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска".

Успешно закончился и вылет экипажа армейской авиации на вертолете Ми-28 группировки войск "Центр". По опорному пункту противника удар наносили ракетами. После подтверждения уничтожения цели боевая машина вернулась на площадку вылета.