Путин указал на пользу дружбы России и Китая для всего мира

Тесное взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах способствует построению более справедливого и демократического многополярного миропорядка. На это указал президент России Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля в четверг, 13 ноября, политик направил приветствие участникам диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая".

Владимир Путин напомнил, что отношения России и Китая динамично развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. При этом наши страны плодотворно сотрудничают по различным направлениям, и реализуют масштабные совместные экономические, транспортные, энергетические и гуманитарные проекты.

Напомнил российский лидер и про взаимодействие в рамках таких авторитетных объединений, как БРИКС и ШОС.

4 ноября сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили на встрече в Пекине перспективы стратегического сотрудничества двух государств. Китайский лидер подчеркивал, что, несмотря на турбулентность мировой ситуации, российско-китайские отношения успешно развиваются с прицелом на перспективу.

На Западе пытаются извлечь пользу для себя из близких отношений Москвы и Пекина. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что без поддержки китайской стороны Россия не смогла бы начать боевые действия на Украине, а сейчас Пекин "мог бы быстро прекратить эту войну, если бы решил это сделать".