Даня Милохин рвется в Россию после новостей о скорой свадьбе Жени Медведевой: одумался, но уже поздно

Евгения Медведева выходит замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова. С артистом фигуристка познакомилась на съемках телепроекта "Звездные танцы". Когда шоу подошло к концу, оба поняли, что им не хватает друг друга. Женя и Ильдар встречались около года.

Артист сделал предложение фигуристке в очень романтичной обстановке, а теперь пара обсуждает детали предстоящей свадьбы. Влюбленные решили сочетаться браком в следующем году, но с датой пока не определились.

Вскоре после признания Евгении о скором замужестве в Россию срочно засобирался Даня Милохин. Во время участия Жени и Дани в шоу "Ледниковый период" ходили слухи, что у блогер и спортсменки роман. Но Милохин внезапно сбежал из страны, со скандалом бросив шоу, и оставив Медведеву без партнера.

Даня обосновался в Дубае, затем пробовал жить в США. Из-за границы блогер не раз высказывался о Евгении, говорил, что у него остались к ней чувства.

Но возвращаться в Россию даже ради возобновления отношений с Медведевой Милохин не планировал. Теперь же в общении с поклонниками в соцсети Даня внезапно заявил, что летит в Москву. "Скоро приеду!" — написал блогер.

Народ тут же отреагировал на это высказывание. "Слишком поздно Даня одумался, Женьку не вернуть, да и в России после всего, что он наговорил, его не ждут", — оставил комментарий один из поклонников Милохина.