Польша, Венгрия, Чехия и Словакия решили судиться с Евросоюзом

Члены Вишеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша) намерены оспорить в судебном порядке обязательства по приему мигрантов в рамках механизма солидарности миграционного пакта Евросоюза.

Как сообщает Euronews, в этих государствах подчеркивают, что реализация миграционного пакта ЕС будет сопряжена с большими трудностями — большинство членов интеграционного объединения предпочли бы избежать перераспределения мигрантов из-за негативной реакции собственных граждан.

Вышеградская четверка не желает как принимать у себя лиц, ищущих убежища, так и платить за них в Фонд солидарности либо в бюджеты государств, принимающих мигрантов.

В частности, Польша и Чехия могут запросить у официального Брюсселя полное освобождение от новых обязанностей из-за собственной сложной миграционной ситуации.

Ранее источники предупреждали, что у Брюсселя нет внятного плана действий в отношении миллионов украинских мигрантов, перебравшихся в страны Евросоюза за время вооруженного конфликта Украины с Россией. Это грозит миллионам беженцев с Украины выдворением из европейских стран, стоит лишь завершиться боевым действиям.

Уже сейчас европейские государства сворачивают программы помощи приезжим с Украины. В августе президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о поддержке украинских беженцев, а также призвал ужесточить правила предоставления польского гражданства выходцам с Украины.