Мошенники начали обманывать россиян под предлогом проверки отопления

Преступники начали обманывать россиян под предлогом проверки отопительной системы. Об этом рассказали аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6.

Как сообщает РИА Новости, атака по новому сценарию начинается с сообщения в мессенджере от неизвестного контакта, который представляется диспетчером ресурсоснабжающей организации и просит назначить время якобы для проверки отопительной системы. При этом мошенники используют, к примеру, логотип сервиса "Мои документы".

Затем жертву обмана просят прислать скриншот для отчетности по некой ссылке, которая маскируется под портал "Госуслуги". Когда гражданин выполнит эту просьбу, ему поступает звонок с сообщением о входе в личный кабинет на портал госсервиса — абонента убеждают, что это может привести к непоправимым последствиям. Чтобы их избежать, якобы требуется перевести деньги на "безопасный счет", "досрочно погасить" кредит, который якобы взяли мошенники, отдать сбережения курьеру для "декларирования".

Во всех этих вариациях исход один — человек лишается денег. Крайне важно сохранять бдительность, не переходить ни по каким неизвестным ссылкам, не сообщать свои данные посторонним по телефону, не переводить и не отдавать свои сбережения под любым предлогом.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники создали бот в мессенджере Telegram, чтобы под видом проверки данных жилищно-коммунального хозяйства похищать данные россиян — в конце концов доверчивые граждане лишаются своих накоплений.

МВД России рассказало и другой схеме мошенников. Обман происходит так: пенсионеру с плохой кредитной историей звонит аферист и предлагает оформить виртуальную кредитку с большим лимитом, но для этого требуют личные данные и оплату комиссионных.