216 украинских беспилотников уничтожено в ночь на 14 ноября

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 216 украинских беспилотников.

Сбиты и перехвачены 66 БПЛА над Краснодарским краем, 59 – над Черным морем, 45 – над Саратовской областью, 19 – над Крымом, 8 – над Волгоградской областью, 7 – над Ростовской областью, 4 – над Белгородской областью, 3 – над Тамбовской областью, 2 – над Брянской областью.

По одному дрону уничтожено над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей, сообщили в Минобороны России.

В Новороссийске (Краснодаркий край) при массированной атаке БПЛА получили повреждения одно из гражданских судов в порту города, нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", а также ряд береговых объектов. Также обломки одного из дронов попали в квартиру на четвертом этаже жилого дома. В результате пострадал мужчина, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

В Воронежской области обломки дрона повредили крышу частного дома и автомобиль. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В Ростовской области уточняется информация о разрушениях на земле. В Саратове есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Пензы, Саратова, Тамбова, Волгограда, Уфы, Самары, Оренбурга, Нижнекамска и Казани.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 130 беспилотников.