Российские вооруженные силы этой ночью нанесли комбинированный удар "Геранями" и "Кинжалами" по военным тылам Украины. Приходят сообщения о прилетах по объектам энергетики в Киеве, предприятиям ВПК в Чугуеве и Днепропетровске. Это ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре нашей страны. В ходе спецоперации российские подразделения очищают от противника Красноармейск и Димитров, уничтожают окружённых боевиков в районе Купянска.

А это кадры освобождения села Новоуспеновское в Запорожской области подразделениями сто четырнадцатого мотострелкового полка группировки "Восток". Подробностями поделились участники штурма. Передовые группы воинов-приморцев решительным броском прорвали оборону врага и выбили его с занимаемых позиций. До этого пришлось скрытно преодолеть более 10 километров по лесополосе. На некоторых опорниках появление наших бойцов стало для неприятеля полной неожиданностью.