Вынес мирных жителей из горящего здания: новые подвиги героев СВО

Новые примеры отваги и мужества наших бойцов в зоне СВО. Гвардии младший сержант Сергей Хурдаков во время штурма первым ворвался в укрепленный опорник националистов в многоэтажном доме и, несмотря на ожесточенное сопротивление, метким броском гранаты ликвидировал троих боевиков. Обнаружив двух мирных жителей, Сергей, несмотря на полученное ранение, вынес их из горящего здания.

Гвардии ефрейтор Дмитрий Самматов, оказывая огневую поддержку наступающим передовым отрядам, уничтожил из танкового орудия два укреплённых опорных пункта и пулемётный расчёт противника, чем помог нашим бойцам захватить вражеские позиции и выполнить поставленную задачу.