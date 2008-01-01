"Все так плохо?" Кристина Орбакайте пошла на отчаянный шаг

Кристина Орбакайте в последнее время живет в США. Там же с детства находится ее единственная дочь Клавдия. Теперь артистка больше времени уделяет наследнице и супругу, бизнесмену Михаилу Земцову, чем карьере. Певица выступает редко, а если делает это, то только за границей в маленьких залах.

Впрочем, несколько месяцев назад Кристину Орбакайте не пустили в Латвию, где исполнительница хита "Бровки домиком" планировала выступить с концертом. Тогда певица была крайне возмущена.

Но, видимо, Кристина нашла выход как и творчеством заниматься, и не обделять семью вниманием, разъезжая по миру. Орбакайте решила перепеть свои старые хиты и снять к ним новые клипы. Начала артистка с композиции "Солнце", которая была выпущена в 2008 году.

Кристина уже поделилась с поклонниками анонсом нового клипа. Видео снято в заброшенном здании, стены которого изрисованы граффити. Орбакайте в черных нарядах ходит по заброшке и сидит на лестнице с печальным видом.

Подписчики певицы оценили ролик. Народ оставил сотни комментариев и большинство из них положительные, люди отметили, что Кристина по-прежнему восхищает красотой и талантом. Однако нашлись и критики. "Все так плохо, что приходится старье переснимать?!"; "Это прям отчаяние какое-то старые клипы переснимать"; "Не верю, что подобное сейчас востребовано"; "А новую песню записать слабо?" — оставили едкие комментарии хейтеры Орбакайте.