Власти Франции сняли с Павла Дурова ограничения на перемещения

Создатель Telegram Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции, которые наложил на него суд в рамках расследования ряда обвинений против предпринимателя.

Как утверждают источники Bloomberg, отныне Павел Дуров может свободно покидать Францию, а также больше не отмечаться в местном полицейском участке.

Бизнесмен, которого обвиняют в нарушении законодательства в части раскрытия данных мессенджера правоохранительным органам, пока официально не подтверждал сообщения о смягчении судебного контроля.

При этом Дуров делает громкие политические заявления — в частности, называет Telegram "инструментом протестов во Франции против провальной политики (президента Франции Эммануэля) Макрона" для тех, кто устал от "показного пиара и позерства властей".

Также бизнесмен утверждал, что французское Главное управление внешней безопасности пыталось повлиять на исход выборов в Румынии — глава ведомства просил заблокировать Telegram-каналы, на которых звучали "консервативные голоса".