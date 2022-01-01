В Госдуме сочли провокацией заявление Роскачества о прослушке умных колонок

Заявление Роскачества о том, что только физическое отключение микрофона умной колонки поможет сохранить полную приватность, безответственно и провокационно. Такое заявление сделал в четверг, 13 ноября, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Парламентарий резко отреагировал на рекомендацию Роскачества отключать микрофон умной колонки, когда ее не используют — как и закрывать камеры ноутбуков специальными крышками, чтобы обеспечить безопасность даже в случае хакерского взлома.

Боярский охарактеризовал подобные заявления как "распространение безосновательных цифровых фобий среди населения", что, по его словам, недопустимо. Депутат подчеркнул в своем MAX-канале, что "связался с несколькими операторами умных колонок, они категорически опровергают эти тезисы".

При этом руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил РБК, что рекомендации не обсуждать секретные темы около умных колонок "были сформированы на основании нашего исследования 2022 года". Тогда специалисты изучили четыре популярные смарт-колонки — уязвимости, касающиеся объема и передачи данных, не выявлены, однако это не значит, что не нужно заботиться об информационной безопасности.

Ранее россиянам рассказали, что быстрая разрядка аккумулятора или перегрев мобильного телефона могут свидетельствовать о прослушке. На это также может указывать самопроизвольное включение и выключение гаджета, как и появление программ, которые пользователь не устанавливал.

В Министерстве внутренних дел России подтвердили, что нужно насторожиться при странном поведении смартфона — например, если он работает намного медленнее, быстро разряжается и сильно нагревается даже вне периодов использования. Ведомство объяснило, как действовать при появлении подозрений в отношении гаджета.