Тайный сын Михаила Муромова до самой смерти мечтал увидеть отца: "Если я умру, папа придет на мои похороны?"

Михаил Муромов 16 лет жил с Верой Сапроновой, но скрывал это от всей страны. У исполнителя хита "Яблоки на снегу" в тайных отношениях даже родился сын, но ради поддержания образа завидного холостяка артист замалчивал и этот факт.

Жена Муромова спустя много лет пришла на шоу "Пусть говорят" и рассказала о жизни с артистом, и о том, как растила сына, когда Михаил бросил ее. По словам Сапроновой, они с певцом любили друг друга, когда она забеременела, Муромов был рад, а после рождения сына говорил, что стал самым счастливым человеком на земле.

Наследника певца назвали в честь отца Михаилом. Мальчик был очень одаренным, уже в семь месяцев он начал разговаривать. Правда, с поведением у Миши было не очень, он часто шалил на уроках, однажды Муромову даже пришлось идти на беседу к директору, тогда и вскрылось, что у артиста есть сын.

Постепенно певец стал отдаляться от тайной жены, отношения с Верой ухудшились и артист ушел из семьи. А со временем Муромов перестал общаться и с сыном. Для Миши это стало тяжелым ударом. В 33 года он умер. Это было шесть лет назад. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. До самой кончины Муромов-младший ждал, что папа о нем вспомнит.

"Говорят, люди чувствуют что-то перед смертью, за две недели до этого Миша мне задает вопрос: "Мам, как думаешь, если я умру, папа придет на мои похороны?" — призналась Сапронова.

В итоге Муромов приехал на отпевание и похороны сына. Женщина до сих пор не может поверить в случившееся, пережить трагедию ей помогла вера в Бога.