Задержан подозреваемый в обрушении башни "Снежком" в Красногорске

В рамках расследования уголовного дела об обрушении части горнолыжного комплекса "Снежком" в подмосковном Красногорске, при котором пострадали три человека, задержан начальник строительного участка. Об этом рассказали в четверг, 13 ноября, в Следственном комитете.

Как рассказали в ведомстве, работы по демонтажу горнолыжной трассы проводились сотрудниками специализированной организации с нарушением соответствующих норм и правил. При падении части колонны строительный мусор попал на прилегающую проезжую часть, а также в окна квартир близлежащих многоэтажных домов.

Задержанному вменяется нарушение правил безопасности при проведении демонтажных работ, мужчина полностью признал вину, сообщает РБК.

В Российском союзе автостраховщиков заявили, что ущерб от обрушения части комплекса "Снежком" оценивается в 100 миллионов рублей.

Тем временем "Подъем" пишет, что жители близлежащих многоэтажек неоднократно просили провести экспертизу их жилья, поскольку из-за грубых ошибок при демонтаже "Снежкома" трещинами пошли и их дом. Однако на проведение такого анализа требуются немалые деньги — около миллиона рублей.