Единственным государством Европы, которое готово к возможному вооруженному конфликту с Россией, является Финляндия. Такое мнение высказывают французские журналисты.

Как отмечает обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн, потенциальная конфронтация России и НАТО "теперь не просто гипотеза", однако до сих пор практически никто в Европе к такому сценарию не готов: "Пробуждение налицо, но логистика с трудом поспевает".

По мнению Кауфманн, лидеры оборонной промышленности Европы, выпускавшие продукцию для национальных армий в небольших количествах, даже представить себе не могли потенциальный конфликт. В нынешних реалиях им трудно координировать свои действия.

В итоге в ответ на вопрос о том, готов ли Запад к возможной войне с Россией, обозреватель дает однозначный ответ: "В Европе, за исключением Финляндии, ответ — нет".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в странах Европы наблюдаются сильные промилитаристские настроения. Москва всегда понимала наличие подобной опасности, поэтому "все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно".

В то же время в Кремле удивились заявлению президента Финляндии Александра Стубба — он выразил уверенность в восстановлении диалога и отношений между Россией и Европой. Песков напомнил, что Стубб "относится к лагерю "ястребов"-милитаристов". Однако по существу "здесь нельзя не согласиться", поскольку рано или поздно придется снова наводить мосты.