Еще 15-ти российским регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Как рассказал на заседании правительства его глава Михаил Мишустин, речь идет о сумме около 28 миллиардов рублей.
Это позволит снизить финансовую нагрузку на субъекты федерации, которые брали займы для поддержки участников СВО и их семей, и направить освободившиеся средства на важные социальные проекты. Механизмом, который был введен по поручению президента, уже воспользовались более половины регионов, сохранив на местах почти 200 миллиардов рублей.
Говорили и о субсидировании авиабилетов. На компенсации перевозчикам решено выделить более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Такую же сумму - но уже на строительство дорог и крупных инфраструктурных объектов - направят Калининградской и Кировской областям, а также Ханты-Мансийскому автономному округу.
"Полмиллиарда рублей из этих средств пойдут на реконструкцию второй очереди кольцевого маршрута и продолжение работ в Приморской рекреационной зоне Калининградской области и строительство участка между двумя транспортными развязками – на Зеленоградск и Балтийск. Завершение всех его этапов в том числе поможет туристам быстрее и комфортнее добираться до мест отдыха и в целом улучшит транспортное сообщение внутри самого субъекта. По поручению главы государства полмиллиарда рублей предусмотрим на обустройство сопутствующей инфраструктурой моста через реку Обь в районе Сургута и 400 миллионов – на создание перехода под железной дорогой в Кирове", - сказал Мишустин.