Еще 15-ти российским регионам спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Как рассказал на заседании правительства его глава Михаил Мишустин, речь идет о сумме около 28 миллиардов рублей.

Это позволит снизить финансовую нагрузку на субъекты федерации, которые брали займы для поддержки участников СВО и их семей, и направить освободившиеся средства на важные социальные проекты. Механизмом, который был введен по поручению президента, уже воспользовались более половины регионов, сохранив на местах почти 200 миллиардов рублей.

Говорили и о субсидировании авиабилетов. На компенсации перевозчикам решено выделить более 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Такую же сумму - но уже на строительство дорог и крупных инфраструктурных объектов - направят Калининградской и Кировской областям, а также Ханты-Мансийскому автономному округу.