Западные кураторы Зеленского ищут варианты для продолжения финансирования ВСУ

Еврокомиссия выделила Украине ещё 6 миллиардов евро из доходов от российских замороженных активов. Правда, в ведомстве тут же пояснили - на этом европейская кредитная линия для Киева закрыта. Западные кураторы Зеленского пока безуспешно ищут другие варианты для продолжения финансирования ВСУ. Усугубляет ситуацию и новый коррупционный скандал на Украине. На этом фоне, пытаясь хоть как-то сохранить лицо, главарь киевского режима ввел санкции в отношении главных фигурантов расследования. Но есть нюансы.

Репортаж Петра Вершинина.