Палеонтологи Петербурга приступили к изучению "находки века" - она вдвое старше динозавров

Палеонтологическая находка скрыта под толстым слоем гипса и пленки. Окаменелая, но очень хрупкая. Неловкое движение - и откалывается кусок, который старше динозавров. Примерный возраст ученые установили по составу горной породы. Эта окаменелая часть чего-то пока неизведанного, относится к Девонскому периоду, палеозойская эра. Первые динозавры появились только в Триасе, а люди и вовсе в четвертичном периоде. Но если все же говорить о возрасте, то этой находке 385 миллионов лет.

Что-то непонятное нашли в действующем карьере Ленинградской области - за красоту его еще называют Лужскими Мальдивами. Белоснежный песок намыло сюда с берегов Девонского моря. А вместе с ним и палеонтологический ребус.

Восемь дней без перерыва на отдых и обед петербургские ученые откапывали доисторический пень. Сначала киркой, затем кисточками. Каждый фрагмент тщательно сушили, смачивали клеем и пропиткой.

"Это невероятно интересно, потому что это уникальная вещь. До этого у нас ни в Лужском районе, ни где-то рядом, ни в Ленинградской области... Для России такие находки практически неизвестны. А любая новая находка - это новая информация", - говорит Дмитрий Григорьев, заведующий Палеонтологическим музеем СПбГУ.

Каким был мир 380 миллионов лет назад, кто обитал на территории современной Ленинградской области? Палеоботаники не исключают, что в школьные учебники придется вносить поправки. Если это не пень окаменелого дерева, то что или кто?

"Похожие организмы относят к загадочной группе Prototaxites, которую некоторые исследователи считают грибами, некоторые растениями, некоторые симбиотическими организмами вроде лишайников", - говорит Анна Любарова, младший научный сотрудник лаборатории палеоботаники БИН РАН.

"Может быть, в результате этих исследований мы поймем, что это вообще что-то настолько уникальное, что является какой-то отдельной группой, тупиковой линией эволюции", - отмечает Сергей Снигиревский, кандидат геолого-минералогических наук, старший преподаватель кафедры осадочной геологии СПбГУ.

Собирать находку целиком будут в Палеонтологическом музее, экспонатом которого она потом и станет. В лабораториях Санкт-Петербургского госуниверситета просто не хватит места. Полтора метра в ширину - не пройдет ни в одни двери. Но зато окаменелость войдет в летопись зарождения жизни на Земле, которую многим захочется прочитать.