Биологическая мать дочери Алены Кравец рассказала о продаже ребенка: "Беременной пила, не хотела ее"

Приемная дочь Алены Кравец Даниэла нашла свою биологическую мать. Женщину зовут Светлана, она рассказала, почему отказалась от ребенка.

Светлана появилась в студии шоу "Пусть говорят" и поблагодарила Алену, что та не только воспитала ее дочь, но и спасла ей жизнь. Девочка родилась с кистами в голове, ей требовалось дорогостоящее лечение.

"Да, кисты, возможно, возникли оттого, что я пила. Я была беременная, но не желала ее. Когда узнали мама с тетей, что я в положении, повели в больницу, но уже поздно было", — призналась женщина.

Светлана расплакалась в студии. Она рассказала, что жила в ужасных условиях и просто не могла оставить себе ребенка. При этом слухи о том, что Даниэлу продали, родная мать девочки категорически опровергает.

"Мне некуда было с ней идти. Моя мама не работала у Алены, как пишут некоторые СМИ. Мы с Аленой не были знакомы. И я не продавала Свету (так она назвала дочь — прим.ред.), а оставила ее в роддоме, даже не отдавала в дом малютки", — поразила откровением Светлана.

На момент появления Даниэлы на свет ее биологическая мать была совсем ребенком. Она мечтала сбежать из дома, где творился ад из-за изверга-отца. "Мой отец избивал меня, маму. Просто так.. За все. Он был ужасным человеком. В семье росло трое детей, а избивал он только меня и мать — просто из-за того, что мы есть", — поделилась Светлана.