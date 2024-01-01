Захарова предложила Франции простой способ победить клопов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила властям Франции простой способ, который "помогает и от нательных паразитов, и от неврозов".

Чиновница высказалась в своем Telegram-канале после инсинуаций из Парижа о том, что нашествие клопов во Франции является элементом информационной войны, которую якобы ведет Россия. Захарова заявила, что "так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы или в том, что их нет".

Затем представитель МИД России напомнила известный исторический анекдот о Наполеоне, который перед возвращением из долгих военных походов просил императрицу Жозефину не мыться. В пику этому Захарова предложила французам последовать рекомендации Корнея Чуковского: "Надо, надо умываться по утрам и вечерам".

Тревогу из-за нашествия клопов забили в Европе еще двумя годами ранее. Париж страдал от клопов, когда до Олимпиады-2024 оставались считаные месяцы. При этом французская разведка утверждала, что проблемы на самом деле нет, а истерию вокруг клопов якобы раздувают российские СМИ.

Этот тезис повторил президент Франции Эммануэль Макрон — он заявил, что масштаб проблемы сильно преувеличен, а стоят за этим российские тролли и боты, якобы продвигающие историю про нашествие клопов в Пятой республике "по заказу Кремля".