Новость о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины не вызывает удивления. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Чиновник заявил, что происходящее в его стране — "это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния".

По утверждению Подоляка, коррупция была одним из основных инструментов Кремля, а "остатки этого механизма существуют до сих пор". Однако теперь у Украины есть эффективные антикоррупционные институты — расследование нынешнего масштаба "убедительно демонстрирует трансформацию" страны, заверил советник главы офиса Зеленского в соцсетях.

Ранее стало известно, что лучший друг и "кошелек" предводителя киевского режима Тимур Миндич помог украсть около 100 миллионов долларов. Непосредственное участие в схеме принимал экс-министр энергетики Герман Галущенко, ныне занимающий пост главы Минюста — он отстранен от должности. Нынешний министр энергетики Светлана Гринчук сама подала в отставку.

На фоне этого коррупционного скандала премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "золотая иллюзия Украины рушится" — деньги венгерского народа больше не будут направляться на Украину, где разоблачена "военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом".